Musicaverde | il chitarrista Flavio Cucchi in concerto per la memoria di Marco Borghini

Il 14 marzo a Pisa si terrà il primo dei due concerti della rassegna Musicaverde, con in programma un'esibizione del chitarrista Flavio Cucchi. L’evento si svolgerà alle 17,30 e sarà dedicato alla memoria di Marco Borghini, direttore dell’Accademia di Musica Stefano Strata scomparso a dicembre. La serata rappresenta il sesto e penultimo appuntamento della manifestazione musicale.

Pisa, 12 marzo 2026 – Alla memoria del Maestro Marco Borghini, direttore dell'Accademia di Musica Stefano Strata (per oltre 16 anni) scomparso nello scorso dicembre, è dedicato il primo dei due concerti di sabato 14 marzo (ore 17,30), sesto e penultimo pomeriggio della rassegna Musicaverde. Con musiche da Brouwer, Borghese, Mainetti, Weill, Piazzolla, il grande chitarrista Flavio Cucchi, che del Maestro Borghini fu anche insegnante, tiene fede a una promessa fatta all'amico, dedicandogli una suite di danze di diversi autori del Novecento. Definito dalla critica come uno dei più noti e ammirati chitarristi italiani, Flavio Cucchi ha tenuto centinaia di recital in America, Europa, Asia e Australia partecipando a trasmissioni radiotelevisive delle più importanti emittenti del mondo.