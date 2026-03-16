A che ora Italia-Cina oggi Mondiali curling femminile 2026 | orario tv streaming

Oggi si gioca Italia contro Cina ai Mondiali di curling femminile 2025, che si tengono a Calgary, in Canada. La partita fa parte della fase in corso di questa competizione internazionale di cui si sono disputate diverse partite finora. L’orario e le modalità di visione, come tv e streaming, sono disponibili per chi desidera seguire l’evento.

Proseguono senza soluzione di continuità i Campionati Mondiali 2025 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada, precisamente in quel di Calgary. Questa sera, alle ore 21:00 italiane, l’Italia sfiderà infatti la Cina nel quarto impegno valido per il Round Robin. Match importante per la skip Stefania Constantini e le compagne di squadra Elena Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani, chiamate a sbagliare il meno possibile dopo aver ceduto il passo alla Corea del Sud in occasione del match inaugurale ed aver disputato due partite ostiche contro Svezia ed Australia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cina, incontro valido per il round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Italia-Cina oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming Articoli correlati Leggi anche: Italia-Svezia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orario, programma, streaming Leggi anche: Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Aggiornamenti e notizie su A che ora Italia Cina oggi Mondiali... Discussioni sull' argomento Formula 1, domani Gp Cina: orario, griglia di partenza e dove vederlo; Italia alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile: programma, orario delle partite, il calendario completo e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Gp Cina: trionfa Antonelli, primo italiano dopo 20 anni. Hamilton 3°, primo podio in Ferrari; Antonelli riporta l'Italia in trionfo in F1! Hamilton 3°, primo podio in Ferrari. A che ora Italia-Cina oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streamingProseguono senza soluzione di continuità i Campionati Mondiali 2025 di curling femminile, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Canada, ... oasport.it Dalla Cina agli States, una grande domenica italiana! - facebook.com facebook GP Cina: Antonelli stellare, l'Italia torna a ruggire in F1 @corsedimoto x.com