A Bergamo | Pio e Amedeo festeggiano con Baglioni e Annalisa

A Bergamo, Pio e Amedeo si esibiranno il 24 marzo alla ChorusLife Arena, insieme a Claudio Baglioni e Annalisa. La serata fa parte di una serie di tre spettacoli organizzati per festeggiare i 25 anni di carriera dei comici. L'evento vedrà la partecipazione di diversi artisti e si inserisce nel calendario di celebrazioni a loro dedicate.

LO SHOW. Saranno gli ospiti della serata del 24 marzo alla ChorusLife Arena. La prima di tre spettacoli per celebrare 25 anni di carriera. La grande festa per i 25 anni di attività del duo comico Pio e Amedeo, che verrà celebrata alla ChorusLife Arena di Bergamo nell’arco di tre serate il 24, 27 e 30 marzo, si arricchisce di nuovi ospiti. Lo spettacolo si intitola «Stanno tutti invitati» e a giudicare dall’elenco, poco ci manca. Spaziando dalla musica al cinema e televisione, erano già stati comunicati i nomi di Umberto Tozzi, Belen Rodriguez, Luca Argentero, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Nek, Vanessa Incontrada, Michele Zarrillo, Lino Banfi, Raf, il neo vincitore di Sanremo Sal Da Vinci e i Pooh. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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A Bergamo: Pio e Amedeo festeggiano con Baglioni e AnnalisaSaranno gli ospiti della serata del 24 marzo alla ChorusLife Arena. La prima di tre spettacoli per celebrare 25 anni di carriera. ecodibergamo.it

Pio e Amedeo arrivano alla ChorusLife Arena: Grande festa per i 25 anni di carrieraIl duo comico sarà in scena con Stanno tutti invitati il 24, 27 e 30 marzo. Nelle tre serate, tra gli altri, saliranno sul palco Umberto Tozzi, i Pooh, Belen Rodriguez, Gigi D'Alessio, Luca Argenter ... bergamonews.it

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