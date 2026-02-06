Pio e Amedeo arrivano a Bergamo | tre serate evento alla ChorusLife Arena

Pio e Amedeo sono arrivati a Bergamo, pronti a scatenare il pubblico con le loro tre serate alla ChorusLife Arena. Gli artisti portano in città il loro spettacolo “Stanno tutti invitati” e sono attesi il 24, 27 e 30 marzo. I biglietti sono andati a ruba e l’attenzione dei fan è già alle stelle.

Pio e Amedeo arrivano a Bergamo. Saranno protagonisti alla ChorusLife Arena con “Stanno tutti invitati”: tre serate-evento il 24, 27 e 30 marzo. Tornano live dopo il successo riscosso al cinema con il loro ultimo film “Oi Vita Mia” che ha raggiunto i 9 milioni di incasso e 1 milione e 200mila spettatori, preceduto da un tour teatrale di oltre 50 date tutte sold out. Insieme a loro ci saranno tanti ospiti e amici del mondo dello spettacolo e della musica, che si alterneranno sul palco nel corso di questi tre show che si preannunciano imperdibili e che saranno anche l’occasione per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

