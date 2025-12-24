Torvaianica prende a calci e pugni i poliziotti | 20enne in manette

Pomezia, 24 dicembre 2025 – Un giovane di 20 anni di origine tunisina è stato arrestato a Torvaianica per lesioni a pubblico ufficiale al termine di un intervento delle forze dell’ordine degenerato in aggressione. A richiedere l’intervento al 112 è stato il padre di una ragazza, preoccupato per il comportamento del giovane nei confronti della figlia. L’uomo si è rivolto alle forze dell’ordine quando il 20enne si è presentato presso l’abitazione per recuperare alcuni effetti personali. All’arrivo della pattuglia del commissariato di Fiumicino, la situazione è rapidamente precipitata. Il giovane si è scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

