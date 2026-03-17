7×7=49 | immagini vernacolari come resistenza poetica all’oblio

A Bergamo, un progetto fotografico presenta sette immagini vernacolari al giorno per sette giorni, ciascuna collegata a un tema diverso, creando un percorso che attraversa il tempo e le emozioni. Le fotografie sono state scattate quotidianamente, offrendo uno sguardo diretto sulla quotidianità della città e sulle sue particolarità. Il progetto si concentra sulla memoria visiva e sulla resistenza all’oblio attraverso immagini semplici ma significative.

Bergamo. Sette immagini al giorno, sette fotografie vernacolari per sette giorni consecutivi, ognuno dei quali segue un tema diverso, in un attraversamento del tempo attraverso una traccia emotiva. È il percorso narrativo di “ 7×7=49 ”, lavoro firmato da Memory Is Not A File, progetto ideato e curato da Damiano Carrara, che verrà proposto dal 19 al 27 marzo (15.00-20.00) a Sanbe15C gallery (in via San Bernardino 15C), con opening giovedì 19 marzo dalle 18.00 alle 20.00. Una “resistenza poetica all’oblio” che nasce da un archivio di fotografie in Kodachrome, dal colore intenso ed imperfetto, scattate tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Ottanta, scatti di quotidianità senza ambizioni estetiche, che trovano, nello spazio della galleria, nuovo significato che si compie nell’incontro con il visitatore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Le immagini della Resistenza nel concorso ’Silvana Loreti’La sezione locale Anpi di Granarolo, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato delle celebrazioni e con il patrocinio dell’amministrazione... ’Il ritorno di Giovanni’, la Resistenza narrata con parole e immaginiIn un tempo in cui la memoria storica rischia di diventare astratta o rituale, ’Il ritorno di Giovanni’, pubblicato da Betti Editrice, sceglie di... Una raccolta di contenuti su immagini vernacolari Discussioni sull' argomento 7x7=49: immagini vernacolari come resistenza poetica all’oblio; 7x7=49 - SanBe15/C - eventi; 7x7=49, le fotografie diventano esperienza e condivisione; 7×7=49 le fotografie diventano esperienza e condivisione.