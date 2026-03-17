Le immagini della Resistenza nel concorso ’Silvana Loreti’

La sezione locale Anpi di Granarolo ha organizzato un concorso dedicato alle immagini della Resistenza, coinvolgendo partecipanti di diverse età. L'iniziativa si inserisce in un programma promosso dal Comitato delle... e mira a raccogliere fotografie e testimonianze visive legate a quel periodo storico. La mostra delle opere si terrà prossimamente, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati di storia.

La sezione locale Anpi di Granarolo, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato delle celebrazioni e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza la quinta edizione del Concorso d’arte "Silvana Loreti", in collaborazione con il Centro sociale "Il Roseto" e con gli Amici dell’Arte. Il concorso nasce con l’obiettivo di celebrare, attraverso le diverse tecniche artistiche, la fine della guerra, la Liberazione dal nazifascismo, la conquista della libertà e della pace. Un’occasione per riflettere, con il linguaggio dell’arte, sui valori della Resistenza, dell’ antifascismo e della Costituzione. Il concorso è aperto a tutti. Ogni artista potrà presentare una sola opera, realizzata con piena libertà di stile e di supporto, sul tema della Resistenza, della guerra, della pace, dell’antifascismo o della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le immagini della Resistenza nel concorso ’Silvana Loreti’ Articoli correlati Niscemi: ancora in piedi la croce simbolo di resistenza, le immagini dal droneÈ ancora in piedi la croce, in bilico a pochissimi metri dal costone, simbolo della resistenza di Niscemi. Le mani della destra sulla Scuola della magistratura: vuole il giurista di Mantovano per scalzare Silvana SciarraIn tempi di separazione delle carriere a Palazzo Chigi, nella speranza che vinca il Sì, fa gola da tempo un presidente della Scuola superiore della...