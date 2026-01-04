’Il ritorno di Giovanni’ la Resistenza narrata con parole e immagini

In un tempo in cui la memoria storica rischia di diventare astratta o rituale, ’Il ritorno di Giovanni’, pubblicato da Betti Editrice, sceglie di tornare alle radici: alle storie, ai luoghi, alle persone. Il volume ha i testi di Riccardo Bardotti, le illustrazioni di Riccardo Manganelli, la presentazione di Paolo Ciampi. Bardotti, fresco di vittoria al 27esimo festival internazionale Inventa un film con il terzo premio del settimo concorso letterario Tre Colori, per la sezione narrativa. Le rappresentazioni grafiche sono uniche e incredibili. ’Il ritorno di Giovanni’ racconta la Resistenza in provincia di Siena attraverso una narrazione illustrata che unisce rigore storico e partecipazione emotiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

