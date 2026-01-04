In un tempo in cui la memoria storica rischia di diventare astratta o rituale, ’Il ritorno di Giovanni’, pubblicato da Betti Editrice, sceglie di tornare alle radici: alle storie, ai luoghi, alle persone. Il volume ha i testi di Riccardo Bardotti, le illustrazioni di Riccardo Manganelli, la presentazione di Paolo Ciampi. Bardotti, fresco di vittoria al 27esimo festival internazionale Inventa un film con il terzo premio del settimo concorso letterario Tre Colori, per la sezione narrativa. Le rappresentazioni grafiche sono uniche e incredibili. ’Il ritorno di Giovanni’ racconta la Resistenza in provincia di Siena attraverso una narrazione illustrata che unisce rigore storico e partecipazione emotiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il ritorno di Giovanni’, la Resistenza narrata con parole e immagini

Leggi anche: Giovanni Trame, il video choc con la madre che l’ha ucciso: ‘Non voglio andare con lei’, le parole del papà

Leggi anche: Montanari: “Meloni parla del sindacato con le parole di Mussolini. Nostro è tempo di resistenza”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giovanni Manna pensa ad un ritorno: Giacomo Raspadori! Nella sessione di calviomercato di gennaio, al posto di una cessione (probabilmente Lang) si penserebbe a Jack, in caso di uscita dall'Atletico Madrid Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Comm - facebook.com facebook