Il Comitato pari opportunità dell’Ordine dei Commercialisti ha deciso di portare nelle scuole le cause della violenza economica. Questa mattina, i rappresentanti sono arrivati all’istituto Dagomari con volantini e esempi pratici per aiutare gli studenti a capire come si manifesta questa forma di abuso. Un insegnante ha spiegato che molte giovani donne non si rendono conto di essere vittime, perché spesso non si parla abbastanza di questi temi. I ragazzi, invece, ascoltano con attenzione e fanno domande su situazioni che potrebbero incontrare nella vita quotidiana.

Nuova missione del Comitato pari opportunità dell’Ordine dei Commercialisti all’istituto Dagomari per spiegare a ragazze e ragazzi cos’è la violenza economica. La presidente del comitato Paola Santoni, insieme alle colleghe commercialiste Elena Becucci e Benedetta Calamai ha incontrato le terze classi dell’Istituto con l’obiettivo di illustrare le diverse forme di violenza economica ma anche di presentare i risultati di un questionario a cui hanno risposto 123 studentesse e studenti. "Quasi la metà delle donne italiane, il 49% per l’esattezza, dichiara di aver subito almeno una volta un atto di violenza economica che è una forma di controllo invisibile e subdola perché non lascia lividi sulla pelle ma imprigiona le persone in una gabbia - ha spiegato Paola Santoni -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La violenza economica spiegata agli studenti

