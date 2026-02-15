Bari e l’Italia in piazza contro la riforma su violenza sessuale | al centro il consenso e la tutela delle vittime

A Bari, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il Ddl Bongiorno, che modifica le norme sulla violenza sessuale. La manifestazione nasce dalla preoccupazione che la legge possa indebolire la tutela delle vittime e ridurre le garanzie sul consenso. I partecipanti hanno sfilato con cartelli e striscioni, chiedendo un’attenzione maggiore ai diritti delle donne e un’interpretazione più chiara dei reati. La protesta si inserisce in un movimento più ampio che coinvolge diverse città italiane.

Bari dice no al Ddl Bongiorno: in piazza per il consenso, una battaglia nazionale contro il rischio di regresso. Una marea di persone ha invaso oggi, 15 febbraio 2026, piazza Umberto a Bari per protestare contro le modifiche proposte all’articolo 609 bis del codice penale, la norma che definisce il reato di violenza sessuale. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di associazioni, cittadine e figure politiche di rilievo nazionale e regionale, riflette un crescente allarme per le possibili conseguenze di una riforma che, secondo i contestatori, potrebbe rendere più difficile la punizione dei responsabili e svantaggiare le vittime.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il dibattito sulla riforma del reato di violenza sessuale in Italia è diventato oggetto di attenzione pubblica, con posizioni contrastanti tra sostenitori e oppositori.

Nel 2024, la discussione sulla violenza sessuale torna a essere al centro dell’attenzione pubblica, cinque anni dopo il caso mediatico che ha coinvolto un noto politico.

