Un uomo di 37 anni è stato denunciato ad Adrano dopo aver inseguito con il suo SUV una famiglia tra le vie della città. La Polizia ha ricostruito che l’episodio è originato da un diverbio stradale e che durante l’inseguimento sono stati danneggiati alcuni veicoli. L’uomo ha fornito la sua versione degli eventi agli agenti, senza ulteriori dettagli.

È scattata una denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ad Adrano, dove un 37enne è stato individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria dopo un inseguimento scaturito da un diverbio stradale. Secondo quanto si apprende dal sito della Polizia di Stato, la vicenda ha coinvolto una famiglia che viaggiava a bordo della propria auto e si è vista costretta a fuggire per le vie cittadine per sottrarsi all’aggressione. La ricostruzione dei fatti: dal diverbio all’inseguimento Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante il fine settimana, quando una famiglia composta da un uomo, la moglie, la figlia e i suoceri percorreva una via del centro di Adrano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 37enne insegue ad Adrano con il suv una famiglia, terrore tra le vie: la sua giustificazione agli agenti

Articoli correlati

Spari in via Cassinis: indagati anche quattro agenti del pronto intervento. Ma con la giustificazioneMilano, 2 febbraio 2026 – Indagati, sì (misura anche a loro tutela), ma con la scriminante dell’uso legittimo delle armi.

Scontro tra una pattuglia della Polizia locale e un suv, due agenti feriteUn grave incidente stradale ha visto coinvolta un’auto pattuglia della Polizia locale del Comune di Latina e un suv, all’incrocio tra viale Kennedy e...

Contenuti utili per approfondire 37enne insegue ad Adrano con il suv una...

Temi più discussi: Dopo un dopo diverbio stradale: insegue e sperona auto con una famiglia a bordo, 37enne denunciato; Dopo un dopo diverbio stradale: insegue e sperona auto con una famiglia a bordo, 37enne denunciato; Insegue e sperona auto con famiglia a bordo dopo diverbio, denunciato nel Catanese; Maltempo, allerta meteo di colore arancione per la Sicilia Orientale.

37enne insegue ad Adrano con il suv una famiglia, terrore tra le vie: la sua giustificazione agli agentiAdrano, 37enne denunciato dopo inseguimento e danneggiamento: la Polizia ricostruisce la vicenda scaturita da un diverbio stradale. virgilio.it

Corsa spericolata in centro, 37enne insegue e sperona auto con famiglia a bordoLo scorso fine settimana la Polizia di Stato ha denunciato un 37enne, che dopo un banale diverbio stradale ha inseguito per le vie del centro di Adrano un’auto a bordo della quale viaggiava una famigl ... catanianews.it

Progettocasa Adrano, propone in vendita, in zona Solicchiata, esattamente in via del Pistacchio, un - facebook.com facebook