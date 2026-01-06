Scontro tra una pattuglia della Polizia locale e un suv due agenti ferite

Un incidente si è verificato all’incrocio tra viale Kennedy e viale Vespucci a Latina, coinvolgendo una pattuglia della Polizia locale e un SUV. Due agenti sono rimasti feriti nell’impatto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento; sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità per ricostruire la vicenda e garantire la sicurezza.

Un grave incidente stradale ha visto coinvolta un'auto pattuglia della Polizia locale del Comune di Latina e un suv, all'incrocio tra viale Kennedy e viale Vespucci nel capoluogo pontino. In base alle prime informazioni, la pattuglia sarebbe stata impegnata nell'inseguimento di uno scooter, poi.

