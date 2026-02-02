Spari in via Cassinis | indagati anche quattro agenti del pronto intervento Ma con la giustificazione

Spari in via Cassinis a Milano, dove sono stati indagati anche quattro agenti del pronto intervento. La Procura ha deciso di aprire un’indagine, ma i poliziotti sono stati giustificati dall’uso legittimo delle armi. La vicenda ha sollevato molte domande sulla gestione dell’intervento e sul comportamento degli agenti sul posto.

Milano, 2 febbraio 2026 – Indagati, sì (misura anche a loro tutela), ma con la scriminante dell’uso legittimo delle armi. La causa di giustificazione nei confronti dei quattro poliziotti delle Uopi “sotto accusa”, intervenuti ieri a Rogoredo dopo che un cinese aveva fatto fuoco contro gli agenti è scattata data la particolare situazione di pericolo, del tutto accertata visto il comportamento dell’aggressore. L’ipotesi di accusa nei confronti dei quattro agenti è concorso in lesioni colpose, le ferite piuttosto gravi riportate dallo sparatore cinese. La scriminante, al termine delle indagini a garanzia (provvedimento che permetterà agli avvocati dei quattro di nominare consulenti che assistano agli accertamenti irripetibili disposti sull’accaduto), può portare all'archiviazione del reato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

