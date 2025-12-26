La tradizione del Presepe Vivente anima Lacedonia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lacedonia si prepara a vivere una serata di intensa suggestione e partecipazione comunitaria. Oggi, venerdì 26 dicembre, a partire dalle ore 17:00, Piazza F. De Sanctis diventerà il cuore pulsante della Sacra rappresentazione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più attesi del periodo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

