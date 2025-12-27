Bassano in Teverina si anima tra presepe vivente e casa di Babbo Natale

Dopo il successo della prima data del 26 dicembre da domani, 28 dicembre, e nelle giornate dell'1, 4 e 6 gennaio 2026, il presepe vivente torna ad animare Bassano in Teverina, che anche quest'anno coinvolgerà l'intero borgo storico, affiancato dall'apertura della casa di Babbo Natale.

