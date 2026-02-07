La provincia di Sondrio si prepara a rinnovare 252 appartamenti grazie a un investimento di circa 24,2 milioni di euro. Il piano di riqualificazione energetica di ALER coinvolgerà il capoluogo e i Comuni di Valdidentro e Delebio, puntando a rendere le case più calde e efficienti. L’obiettivo è migliorare il comfort degli inquilini e ridurre i consumi energetici, con i lavori che partiranno a breve.

Ammonta a circa 24,2 milioni di euro per la provincia di Sondrio il piano di riqualificazione energetica Repower di ALER che interesserà 252 appartamenti tra il capoluogo e i Comuni di Valdidentro e Delebio. A livello complessivo, il piano interessa 1.144 alloggi nelle tre province di Bergamo, Lecco e Sondrio, con un investimento totale di 167 milioni di euro, di cui 96 milioni in provincia di Bergamo e 46 milioni in provincia di Lecco, tutti finanziati con fondi PNRR. Gli interventi riguardano edifici costruiti negli anni Settanta e Ottanta e comprendono opere di isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di sistemi più efficienti e integrazione, dove possibile, di fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case Aler più calde con 24 milioni di euro

Approfondimenti su Sondrio Repower

Aler Milano si trova al centro di una crisi finanziaria evidente, con debiti significativi e compensi arretrati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sondrio Repower

Argomenti discussi: Case Aler più calde con 24 milioni di euro.

Bollette più leggere e case green: piano da 167 milioni per gli alloggi ALER di Bergamo, Lecco e SondrioMigliorare la qualità e il comfort delle abitazioni, riducendo strutturalmente i consumi dell’energia con un risparmio concreto sulle bollette per tutti gli inquilini. Si muove su queste coordinate il ... resegoneonline.it

Bergamo e Treviglio, lavori green a 490 case AlerAlloggi più efficienti, bollette più leggere ed edifici più vivibili e sicuri. Sono questi gli obiettivi del finanziamento europeo (con fondi Pnrr) che l’Aler di Bergamo, Lecco e Sondrio è riuscita a ... ecodibergamo.it

Sgomberare una mamma con una figlia di nove anni o liberare le case Aler da spacciatori e criminali La destra sceglie senza esitazioni: colpire i più deboli e lasciare i delinquenti dove sono. Succede a Calvairate, Milano: una madre e una bambina, che freq facebook