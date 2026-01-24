Il cold case del Conte Fumo è senza fine Revocata dopo 24 ore la condanna di Pino Cominiti

Il caso del “Conte Fumo” continua a suscitare attenzione, con sviluppi recenti che hanno portato alla revoca della condanna di Pino Cominiti dopo appena 24 ore. Dopo la condanna a 22 anni, la sentenza è stata annullata per una presunta svista della Corte, in attesa delle motivazioni ufficiali. Le future decisioni dell’avvocato saranno fondamentali per chiarire la validità dell’accusa e il merito della condanna.

Milano – Condannato a 22 anni e subito libero per prescrizione del reato. Una "svista" della Corte? Lo chiarirà la lettura delle motivazioni della sentenza, subito revocata dall'Assise, che verranno depositate entro 60 giorni e che saranno la base da cui partirà l'avvocato per contestare anche il merito dell'accusa e, quindi, di una sentenza di condanna che non andava pronunciata. Ma andiamo con ordine. Lunedì 19 il killer Pino Caminiti, il re dei parcheggi di San Siro viene condannato, in primo grado, a 22 anni dalla Corte d'Assise. L'accusa, essere l'autore dell'omicidio di Fausto Borgioli, per tutti "Fabrizio", uomo ritenuto vicino a Francis Turatello, massimo protagonista della mala milanese degli anni '70, assieme a Renato Vallanzasca e ad Angelo Epaminonda.

