Il Milan potrebbe perdere anche Christian Pulisic al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non solo Rafael Leao, ma anche l’attaccante americano potrebbe lasciare il club. La possibile partenza di Pulisic si aggiunge alle incertezze legate all’organico rossonero, mentre la squadra si prepara a un 2025 che si preannuncia da protagonista.

Non soltanto Rafael Leao nell'occhio del ciclone, in questi giorni, dopo quanto successo durante e dopo Lazio-Milan, ma anche uno dei motivi delle sue lamentele, ovvero Christian Pulisic. Il portoghese, infatti, nella sua sceneggiata con polemiche durante la sostituzione di domenica sera all'Olimpico, ce l'aveva con il compagno di squadra, che non gli aveva servito il pallone in due azioni potenzialmente pericolose. Stamattina si parla di un possibile addio di Leao a fine stagione in caso di offerte, ma un discorso simile il 'Corriere della Sera' oggi in edicola lo ha fatto anche per l'irriconoscibile Pulisic. Dopo una prima parte di stagione al top, il numero 11 rossonero si è fermato al 28 dicembre 2025 e al gol che aveva rotto gli equilibri nel match in casa poi vinto contro l'Hellas Verona per 3-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - 2025 al top, 2026 horror: Milan, e se partisse anche Pulisic? Il ‘CorSera’ ipotizza una cosa

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