Cremonese-Milan altro errore sotto porta e difficoltà | Pulisic non è al top Cosa fare?

Nella partita tra Cremonese e Milan, Christian Pulisic ha sbagliato un’occasione sotto porta e ha mostrato alcune difficoltà in fase offensiva. Il giocatore statunitense non è apparso in forma brillante e il suo rendimento è stato sotto le aspettative. La squadra rossonera ha concluso l’incontro con alcuni problemi offensivi evidenti, mentre la Cremonese ha tentato di reagire durante la gara.

Cremonese-Milan 0-2, un'altra partita complessa per Pulisic: l'attaccante rossonero è ancora lontano dall'essere al 100% al livello di forma. Lo statunitense è alla prese con una borsite che lo ha nettamente rallentato nel 2026. Pulisic non segna da Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre. Una mancanza di gol che preoccupa visto quanti ne avevi segnati nella prima parte della stagione: ben 8. Non solo la quantità, ma anche il modo in cui segnava. Pulisic è stato glaciale sotto porta per i primi mesi del campionato.