Milan Leao è una furia! Non solo la rabbia per il cambio | se l’è presa anche con Pulisic contro la Lazio! Interviene Allegri

Durante la partita contro la Lazio, Leao è apparso molto nervoso e ha mostrato frustrazione sia per il cambio che per alcuni atteggiamenti di Pulisic. La sua reazione è stata evidente e ha attirato l’attenzione dei presenti in campo. Nel frattempo, Allegri ha commentato l’accaduto, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui dettagli della vicenda.

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