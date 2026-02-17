Da Eleonora Duse a Eduardo | la storia del teatro Sannazaro

Un incendio ha danneggiato gravemente il Teatro Sannazaro, causando danni alle strutture storiche del teatro napoletano. L’incendio si è sviluppato durante le prime ore di questa mattina, probabilmente a causa di un corto circuito, e ha provocato fumo e fiamme che hanno invaso la facciata e alcune sale interne. Il teatro, che ha visto passare sul palco grandi volti come Eleonora Duse e Eduardo De Filippo, rappresenta un simbolo della tradizione teatrale di Napoli. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. La procura ha aperto un

Il cuore pulsante della cultura napoletana è stato ferito da un grave incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, storica "Bomboniera di via Chiaia". Ma la storia di questo teatro è una testimonianza viva della tradizione, del talento e della passione scenica della città. Il Teatro Sannazaro fu inaugurato il 26 dicembre 1847, costruito sull'area dell'antico chiostro dei Padri Mercedari spagnoli, accanto alla Chiesa di Sant'Orsola in via Chiaia. Il progetto era di Fausto Niccolini, figlio dell'architetto Antonio, su commissione di Don Giulio Mastrilli, duca di Marigliano. La prima rappresentazione fu "La petite Marquise" di Henri Meilhac, messa in scena dalla Compagnia Le Roy-Clarence.

