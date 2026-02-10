The Doozies | al Quarticciolo la rivoluzione di Eleonora Duse e Isadora Duncan

Cosa: The Doozies, spettacolo di danza e teatro di e con Silvia Gribaudi e Marta Dalla Via.. Dove e Quando: Teatro Biblioteca Quarticciolo (Roma), venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.30.. Perché: Una riflessione dissacrante e poetica sulla libertà femminile attraverso il mito di due icone anticonvenzionali.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile che unisce danza, teatro e impegno civile. Venerdì 13 febbraio, il Teatro Biblioteca Quarticciolo ospita la prima romana di The Doozies – Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi, un’opera nata dall’incontro creativo tra la coreografa Silvia Gribaudi e l’attrice e autrice Marta Dalla Via. 🔗 Leggi su Ezrome.it

