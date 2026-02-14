A Vasto si celebra il 165° anniversario dell' istituzione della Luogotenenza dei carabinieri nel 2026 il conferimento della cittadinanza onoraria

A Vasto, il consiglio comunale si è riunito sabato mattina per celebrare il 165° anniversario della creazione della luogotenenza dei carabinieri, una ricorrenza che quest’anno si accompagna alla decisione di conferire la cittadinanza onoraria nel 2026. La riunione, aperta anche ai cittadini e ai sindaci dei Comuni vicini, ha coinvolto numerosi presenti che hanno ascoltato interventi e testimonianze legate a questa importante tappa storica.

Illustrato nel corso di un consiglio comunale il programma di eventi per celebrare i carabinieri nella città di Vasto e nel vastese All’evento hanno presenziato il comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, colonnello Cosimo Damiano Di Caro, il comandante della Compagnia carabinieri di Vasto, tenente colonnello Mario Giacona, il sindaco Francesco Menna, i sindaci e i presidenti dei consigli comunali dei comuni limitrofi (dove avevano sede le prime Stazioni istituite nel 1861 che dipendevano dalla Luogotenenza di Vasto), il professor Felice Costantino (già docente di storia economica presso l’università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara), e i rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri (Sezioni di Vasto e San Salvo).🔗 Leggi su Chietitoday.it A Vasto la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a monsignor Forte Vasto conferisce la cittadinanza onoraria a monsignor Forte: «Molto grato per l’espressione dell’affetto che con questo atto si rappresenta» Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Vasto celebra le vittime delle foibe: Ricordare significa riconoscere il dolore di migliaia di persone; Giorno del Ricordo, l’Abruzzo celebra la memoria con cerimonie, premi e approfondimenti storici; Giorno del Ricordo a Vasto, la cerimonia in largo Tommaso Saraceni; Quattro consiglieri chiedono l’attivazione di corse Porto di Vasto-ospedale per i medici. A Vasto si celebra il 165° anniversario dell'istituzione della Luogotenenza dei carabinieri, nel 2026 il conferimento della cittadinanza onorariaIllustrato nel corso di un consiglio comunale il programma di eventi per celebrare i carabinieri nella città di Vasto e nel vastese ... chietitoday.it Vasto celebra le vittime delle foibe: "Ricordare significa riconoscere il dolore di migliaia di persone" facebook