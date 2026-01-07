Il 7 gennaio si celebra la Festa del Tricolore Valditara | Simbolo dell’identità e dell’unità della Nazione

Il 7 gennaio si celebra la Festa del Tricolore, istituita dalla legge 671 del 1996 in ricordo del primo utilizzo del vessillo nel 1797. Questa giornata rappresenta un momento di riflessione sull'identità e l’unità nazionale. Valditara sottolinea come il Tricolore sia un simbolo importante della storia e dei valori condivisi da tutto il Paese. La ricorrenza invita a ricordare l’origine e il significato del nostro simbolo patriottico.

La Festa del Tricolore ricorre ogni 7 gennaio in base alla legge 671 del 31 dicembre 1996. La norma ha istituito la ricorrenza in occasione del bicentenario della prima adozione del vessillo, avvenuta il 7 gennaio 1797 da parte della Repubblica Cispadana.

