1,1 milioni sbloccati | la scuola Collodi rinasce sicura

È stato sbloccato un finanziamento di 1,1 milioni di euro destinato alla scuola Collodi di Porto Sant’Elpidio, situata nell’Appennino centrale. La cifra, proveniente da un fondo statale, è ora disponibile per interventi di ristrutturazione e miglioramento degli ambienti scolastici. La decisione riguarda esclusivamente l’istituto scolastico e la somma sarà impiegata per lavori di manutenzione e sicurezza.

Un miliardo e centoventimila euro sono stati sbloccati per la scuola Collodi di Porto Sant’Elpidio, nel cuore dell’Appennino centrale. Questa cifra precisa, pari a 1.101.705,21 euro, segna una tappa cruciale nella ricostruzione post-sismica del territorio fermano. Le risorse arrivano all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche dopo aver superato la soglia del 50% della spesa autorizzata, come previsto dall’ordinanza commissariale 161 del 2023. Il progetto non è solo un lavoro di muratura, ma rappresenta la concretizzazione di decenni di attese da parte dei residenti del quartiere Corva. L’intervento rientra nel programma straordinario del 2021 e punta a garantire ambienti sicuri e moderni per gli studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 1,1 milioni sbloccati: la scuola Collodi rinasce sicura Articoli correlati La scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina apre le porte ai futuri alunniArezzo, 9 gennaio 2026 – Seconda e ultima giornata di open day per la scuola primaria “Collodi” di Santa Firmina. Studente ucciso a scuola, consegnata la pagella alla famiglia. Frassinetti: “Onorare Aba significa diffondere rispetto e rendere la scuola sicura”“Oggi all’istituto Chiodo alla Spezia c’è stata la consegna simbolica della pagella alla famiglia di Abanoub, studente ucciso da un compagno di...