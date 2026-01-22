Un giocatore di Volpago del Montello, in provincia di Treviso, ha vinto una somma milionaria con

Treviso, 22 gennaio 2026 - La fortuna fa tappa in Veneto e sorride a un fortunato giocatore a Volpago del Montello, in provincia di Treviso. Proprio qui, infatti, è stato centrato il massimo premio del Gratta e Vinci ‘Turista per sempre’, acquistato all’edicola di via San Pio X, 14. La vincita consiste in 300.000 euro in un’unica soluzione, 6.000 euro al mese per 20 anni, e un bonus finale di 100.000 euro. Luisa Martini, titolare dell’Edicola di via Dan Pio X, all’agenzia di stampa dei giochi, ha spiegato:“Ho appreso della notizia di questa importante vincita centrata nel nostro locale. Per il momento non si è presentato nessuno per reclamare la vincita e per informarmi della stessa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Turista per sempre, la vincita è milionaria (con bonus finale). L'edicolante Luisa: "Forse il fortunato è un cliente di passaggio, spero non abbia buttato via il tagliando"

