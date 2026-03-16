Nel 2021, una donna aveva espresso sospetti fin dall’inizio riguardo alle proprie nipoti, senza mai nasconderlo. Recentemente, è stata trovata morta nella sua casa a Temù, in provincia di Brescia. Le indagini hanno portato alla luce che la vittima, madre e nonna, sarebbe stata uccisa dalle sue stesse figlie. La scoperta ha confermato i sospetti che aveva manifestato anni prima.

TEMÙ (Brescia) Aveva avuto un dubbio fin dall’inizio. Sospettava delle nipoti e non l’aveva mai nascosto. Marisa Cinelli, 85 anni, la madre di Laura Ziliani (foto), l’ex vigilessa di Temù uccisa dalle figlie l’8 maggio 2021, è morta dopo una lunga malattia. Oggi nel quartiere di Chiesanuova a Brescia saranno celebrati i funerali. Nella stessa chiesa dove, poco più di tre anni fa, si tennero le esequie della figlia Laura. Allora, in prima fila, c’erano le nipoti Paola e Silvia Ziliani, oggi in carcere con l’accusa di aver orchestrato e commesso l’omicidio insieme a Mirto Milani, all’epoca fidanzato di Silvia. Già il 17 giugno 2021, un mese dopo la scomparsa della figlia, Marisa Cinelli aveva espresso i suoi dubbi ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ziliani, uccisa dalle figlie. Morta mamma Marisa: nel 2021 fu la prima a sospettare delle nipoti

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E' morta Marisa Cinelli, la mamma di Laura Ziliani, uccisa a Temù l'8 maggio di cinque anni fa. L'anziana aveva da subito sospettato delle nipoti Silvia e Paola e del fidanzato Mirto Milani - facebook.com facebook

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