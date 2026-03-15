È morta la mamma di Laura Ziliani l' ex vigilessa uccisa dalle figlie e dal loro amante

È morta la madre di Laura Ziliani, l'ex vigilessa uccisa dalle figlie e dal loro amante. Marisa Cinelli, che era tra i primi a dubitare della versione della passeggiata in montagna, era stata interrogata dopo la scomparsa della figlia nel maggio 2021. La donna aveva espresso fin da subito i suoi sospetti agli investigatori, ritenendo che ci fosse qualcosa di diverso dietro la vicenda.

Aveva 85 anni. La signora Marisa fu la prima a sospettare delle nipoti Paola e Silvia Zani e di Mirto Milani, poi condannati all’ergastolo per l’omicidio della figlia Laura Fu una delle prime persone a non credere alla versione della passeggiata in montagna. Quando sua figlia sparì nel nulla, nel maggio 2021, Marisa Cinelli disse subito agli investigatori che qualcosa non tornava. La madre di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù uccisa dalle figlie Paola e Silvia Zani insieme a Mirto Milani, è morta a 85 anni dopo una lunga malattia. L'ultimo saluto, per lei, si terrà quest'oggi a Chiesanuova. Già poche settimane dopo la scomparsa della figlia, Marisa Cinelli aveva espresso apertamente i suoi dubbi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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E’ morta Marisa Cinelli, la mamma di Laura Ziliani uccisa dalle figlie a TemùFu la prima a mettere in dubbio la versione raccontata dalle nipoti ai carabinieri. A 85 anni ha dovuto arrendersi a un male incurabile contro il quale ha lottato a lungo. quibrescia.it

Morta la mamma di Laura Ziliani, fu la prima a dubitare delle nipoti x.com

Giallo in Lunigiana: trovato morto ingegnere originario di Olginate Glauco Donadoni, 54 anni, è stato trovato senza vita a Villa di Panicale. La vittima era lo zio del giovane condannato per l’omicidio di Laura Ziliani. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizi facebook