A Temù è deceduta Marisa Cinelli, madre di Laura Ziliani. Era nota per aver espresso subito dubbi sulla colpevolezza delle nipoti Paola e Silvia, nonché del fidanzato di una di loro, Mirto Milani. La sua posizione si era distinta fin dall’inizio del procedimento giudiziario, suscitando attenzione e discussioni nella comunità locale. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore.

Temù (Brescia), 15 marzo 2026 – Era stata la prima a dubitare delle due nipoti Paola e Silvia e del fidanzato di una di loro, Mirto Milani. Proprio lei fu quella che sostenne, anche con gli investigatori, che sua figlia, l’impiegata comunale ed ex vigilessa Laura Ziliani, non era mai uscita viva dalla casa di Temù. Marisa Cinelli è morta a 85 anni dopo una lunga malattia risultata incurabile. L’omicidio di Laura Ziliani: condanna all’ergastolo per le figlie e il genero della vigilessa di Temù Lunedì a Chiesanuova saranno celebrati i suoi funerali. Nella stessa chiesa dove furono celebrate le esequie di Laura Ziliani, alla presenza delle figlie ora in carcere per il suo omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Temù, è morta Marisa Cinelli, mamma di Laura Ziliani: fu la prima a non credere all’innocenza delle nipoti

Articoli correlati

Leggi anche: Addio a Marisa Cinelli, la mamma di Laura Ziliani

Leggi anche: È morta la mamma di Laura Ziliani, l'ex vigilessa uccisa dalle figlie e dal loro amante

Aggiornamenti e notizie su Marisa Cinelli

Temi più discussi: È morta la mamma di Laura Ziliani, l'ex vigilessa uccisa dalle figlie e dal loro amante; Temù: è morta Marisa Cinelli, la madre di Laura Ziliani; Morta la mamma di Laura Ziliani, fu la prima a dubitare delle nipoti; Si allarga l’inchiesta sull’amministratore: ammanchi nei residence del Garda.

Addio a Marisa Cinelli, la mamma di Laura ZilianiAveva 85 anni. La signora Marisa fu la prima a sospettare delle nipoti Paola e Silvia Zani e di Mirto Milani, poi condannati all’ergastolo per l’omicidio della figlia Laura ... bresciatoday.it

E’ morta Marisa Cinelli, la mamma di Laura Ziliani uccisa dalle figlie a TemùFu la prima a mettere in dubbio la versione raccontata dalle nipoti ai carabinieri. A 85 anni ha dovuto arrendersi a un male incurabile contro il quale ha lottato a lungo. quibrescia.it

Marisa Cinelli aveva 85 anni ed è deceduta dopo una lunga malattia. Quando la figlia svanì nel nulla disse: «Sono sicura, non è uscita di casa». E aveva ragione facebook