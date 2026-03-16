Zia Gladys ha vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista, mentre Amy Madigan è stata premiata per la sua interpretazione nel film Weapons. La cerimonia si è svolta con la consegna di premi in diverse categorie, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La vittoria di Zia Gladys rappresenta un riconoscimento importante per la sua carriera nel mondo del cinema.

Zia Gladys si è portata a casa un Oscar per la miglior interpretazione da non protagonista, Amy Madigan premiata per la sua raccapricciante performance in Weapons. Con I peccatori e Weapons, l'horror ha fatto la storia agli Oscar 2026. Spettatori eccitati, ma mai quanto Amy Madigan, che ha finalmente potuto alzare al cielo la statuetta per il ruolo della raccapricciante Zia Gladys 40 anni dopo la prima candidatura. E il suo personaggio, la strega dagli occhiali giganteschi e dai capelli di fuoco, è l'arma segreta dell'horror di Zack Cregger che ha terrorizzato il pubblico di mezzo mondo incassando 270 milioni di dollari e conquistando il plauso della critica (e dell'Academy). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zia Gladys vince l'Oscar: Amy Madigan premiata per Weapons 40 anni dopo la prima candidatura

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