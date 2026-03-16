Sotto la doccia pensavo a cosa avrei potuto dire mentre mi depilavo le gambe… poi ho messo i pantaloni | Amy Madigan vince l’Oscar 40 anni dopo la prima nomination il suo discorso

Durante la cerimonia degli Oscar, Amy Madigan ha ricevuto il premio dopo 40 anni dalla prima candidatura, salendo sul palco per pronunciare il suo discorso. La serata, giunta alla sua novantottesima edizione, si è aperta con un’atmosfera ricca di ironia e di attese che sono state finalmente soddisfatte. La premiazione ha visto protagonisti diversi attori e momenti memorabili.

La novantottesima edizione degli Academy Awards si è aperta nel segno dell’ironia e delle lunghissime attese finalmente premiate. La primissima statuetta consegnata sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles è andata ad Amy Madigan, trionfatrice nella categoria Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film horror Weapons. Un traguardo storico per l’attrice settantacinquenne, che conquista il suo primo Oscar a quarant’anni esatti dalla sua prima e unica precedente candidatura, ottenuta nel lontano 1986 per Twice in a Lifetime. Il ruolo in “Weapons” e l’annuncio. A consegnare il premio è stata la vincitrice della scorsa edizione, Zoe Saldaña. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sotto la doccia pensavo a cosa avrei potuto dire mentre mi depilavo le gambe… poi ho messo i pantaloni”: Amy Madigan vince l’Oscar 40 anni dopo la prima nomination, il suo discorso Articoli correlati Amy Madigan vince l’Oscar, scoppia a ridere e confida: “Discorso pensato mentre mi depilavo le gambe”Amy Madigan ha vinto l'Oscar 2026 come miglior attrice non protagonista per il film Weapons. Weapons: Amy Madigan, dopo la nomination agli Oscar, torna a parlare del possibile prequelL'interprete di zia Gladys ha nuovamente alimentato le speranze dei fan che sperano di vedere un film sulle origini del suo personaggio. Contenuti utili per approfondire Amy Madigan Temi più discussi: Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: Pensavo al discorso sotto la doccia; Oscar 2026: top e flop della serata; Tutti i vincitori degli Oscar 2026, la lista completa. FOTO; Oscar 2026, ecco chi ha vinto: trionfa Una battaglia dopo l’altra. Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: Pensavo al discorso sotto la docciaIn Weapons Madigan interpreta Aunt Gladys, un personaggio enigmatico e inquietante che contribuisce a rendere ancora più disturbante il mondo creato dal regista Zach Cregger. La sua performance è ... tg24.sky.it «Questo non significherebbe nulla se non avessi lui al mio fianco», la dedica di Amy Madigan al marito, Ed Harris, dopo aver conquistato l’OscarL’interprete di Weapons ha vinto la statuetta come Miglior attrice non protagonista all’età di 75 anni. «Ieri sera ero sotto la doccia, cercando di pensare a cosa dire mentre mi radevo le gambe, ma a ... vanityfair.it Hollywood ha scelto: sei statuette per "Una Battaglia Dopo l'Altra" di Paul Thomas Anderson. Chalamet a bocca asciutta, il miglior attore è Michael B. Jordan di "Sinners". Le attrici: Jessie Buckley per “Hamnet” e Amy Madigan per “Weapons” #Oscar2026 - facebook.com facebook Amy Madigan in posa con il suo Oscar. x.com