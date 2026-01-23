Amy Madigan, nota per il suo ruolo di zia Gladys, ha recentemente ripreso a parlare della possibilità di un prequel dedicato alle origini del personaggio. Dopo la nomination agli Oscar, l'attrice ha condiviso aggiornamenti che riaccendono l'interesse dei fan, alimentando le discussioni sulla realizzazione di un nuovo progetto cinematografico. Restano quindi in attesa di ulteriori sviluppi su questa ipotesi, che potrebbe approfondire il passato del personaggio interpretato dall'attrice.

L'interprete di zia Gladys ha nuovamente alimentato le speranze dei fan che sperano di vedere un film sulle origini del suo personaggio. Amy Madigan ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione di zia Gladys nel film Weapons. L'attrice, commentando il sostegno ricevuto da parte dei membri dell'Academy, è tornata così a parlare del possibile progetto prequel dedicato al suo personaggio. Amy sul possibile film prequel Weapons è stata una delle sorprese della scorsa stagione cinematografica con un incasso a livello mondiale di oltre 269 milioni di dollari. Nelle settimane successive alla sua uscita nelle sale si è iniziato subito a parlare della possibile realizzazione di un prequel dedicato a zia Gladys. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Weapons: Amy Madigan, dopo la nomination agli Oscar, torna a parlare del possibile prequel

Le nomination agli Oscar 2026Le nomination agli Oscar 2026 hanno svelato i candidati per il premio di miglior film, tra cui “Una battaglia dopo l'altra”, “Marty Supreme” e “Sinners”.

Amy Madigan ai Golden Globe 2026: stesso red carpet e (quasi) lo stesso look di 30 anni faAmy Madigan si presenta ai Golden Globe 2026 in uno smoking elegante, abbinato a quello del marito Ed Harris, riproponendo un look simile a quello indossato circa 30 anni fa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Weapons: Amy Madigan, dopo la nomination agli Oscar, torna a parlare del possibile prequel; Tutte le nomination agli Oscar 2026. In testa I peccatori (Sinners), in corsa per 16 statuette; Nomination Oscar 2026: tutte le categorie; Oscar 2026, tutte le nomination: record per Una battaglia dopo l'altra e Sinners.

Weapons, Zach Cregger prepara il film prequel sulla Zia Gladys interpretata da Amy MadiganIl grande successo dell’ultimo film di Cregger ha aperto le porte a un nuovo progetto. Dopo l’uscita nelle sale, la produzione sembra intenzionata a riportare sullo schermo uno dei personaggi più ... tg24.sky.it

Weapons: Amy Madigan premiata per Zia Gladys e pronta a tornare nel prequel: VedreteIn occasione dei Critics Choice Awards 2026, Amy Madigan ha aggiornato i fan sull'atteso prequel di Weapons, incentrato sulla malvagia zia Gladys. La 75enne è stata premiata come migliore attrice non ... comingsoon.it

Amy Madigan nominata miglior attrice non protagonista per WEAPONS Quanto era spaventosa la sua zia Gladys - facebook.com facebook

La star di Weapons arriva sul red carpet dell'83esima edizione dei Golden Globe in uno smoking, matchy matchy con il marito Ed Harris, citando direttamente sé stessa x.com