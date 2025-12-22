HoYoverse ha annunciato ufficialmente Zenless Zone Zero Versione 2.5 “To Be Fuel for the Night”, aggiornamento in arrivo il 30 dicembre che accompagnerà i Proxies nel capitolo conclusivo della Stagione 2. Si tratta di una versione particolarmente ricca, che introduce nuovi Agenti di alto livello, eventi cooperativi inediti, ampliamenti al gameplay degli Hollow e numerosi miglioramenti alla qualità della vita. Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, tutti i giocatori riceveranno ricompense gratuite, incluso un Agente S-Rank. Ye Shunguang e Zhao al centro dell’aggiornamento. Il contenuto principale della Versione 2. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Zenless Zone Zero Versione 2.5 “To Be Fuel for the Night”: data di uscita e tutte le novità

Leggi anche: Zenless Zone Zero: tutte le novità della Versione 2.4 e il codice da riscattare

Leggi anche: The Night Agent 3: la data di uscita e tutte le anticipazioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Zenless Zone Zero con la versione 2.5 offre un nuovo personaggio gratis e un codice con 300 Polychrome; Zenless Zone Zero: ecco le novità della versione 2.5; Zenless Zone Zero 2.5: disponibili i nuovi codici promo di dicembre, arriva un eroe gratis; Zenless Zone Zero, l’aggiornamento 2.5 debutta il 30 dicembre.

Zenless Zone Zero 2.5: rivelate ufficialmente le novità della prossima versione - È stata ufficialmente annunciata attraverso la live Twitch la nuova versione 2. drcommodore.it