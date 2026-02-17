Disney apre in Campania | ingresso gratuito tra giochi e personaggi iconici

Da napolipiu.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Disney ha aperto oggi al Centro Commerciale Campania, attirando molte famiglie con la promessa di divertimento gratuito tra giochi e personaggi famosi. Nei locali, i bambini possono incontrare le mascotte di Disney e partecipare a attività interattive, mentre i genitori assistono alle esibizioni dal vivo. L’iniziativa, che durerà fino a domenica, mira a coinvolgere i visitatori in un’atmosfera da fiaba, con tanti momenti di svago e sorprese inaspettate.

"> Ravensburger Disney Party: Un’Avventura Magica al Centro Commerciale Campania. Il 21 febbraio 2026, il Centro Commerciale Campania di Marcianise si trasformerà in un regno incantato grazie al Ravensburger Disney Party. Dalle 10:00 alle 18:00, tutti sono invitati a partecipare a questo straordinario evento gratuito, pensato per famiglie, bambini e appassionati del mondo Disney. Un Giorno di Gioco e Creatività per Tutti. L’atmosfera di festa coinvolgerà grandi e piccini, rendendo la giornata un’opportunità imperdibile per condividere momenti di gioia e divertimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

disney apre in campania ingresso gratuito tra giochi e personaggi iconici
© Napolipiu.com - Disney apre in Campania: ingresso gratuito tra giochi e personaggi iconici.

Roma apre i suoi musei ai cittadini: ingresso gratuito ai musei e siti comunali per i residentiRoma apre i suoi musei ai cittadini: da lunedì 2 febbraio, i residenti nel Comune e nella Città Metropolitana potranno entrare gratis tutto l’anno.

Leggi anche: Le 35 personaggi femminili anime più iconici di sempre

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

disney apre in campaniaDisney apre in Campania: ingresso gratuito tra giochi e personaggi iconici.Il 21 febbraio 2026, il Centro Commerciale Campania di Marcianise si trasformerà in un regno incantato grazie al Ravensburger Disney Party. Dalle 10:00 alle 18:00, tutti sono invitati a partecipare a ... napolipiu.com

Apre il mondo Disney in Campania, tra giochi e personaggi più amati: l’ingresso è gratisSabato 21 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, al Centro Commerciale Campania di Marcianise arriva il Ravensburger Disney Party, il grande evento gratuito che animerà Piazza Campania con una fes ... msn.com