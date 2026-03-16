Il testo si apre con una domanda ironica rivolta a Zelensky, accusandolo di inquinare il mare e descrivendo questa azione come un suo “grazie”. Si rivolge poi direttamente al presidente, chiedendogli scusa se interrompe il suo viaggio tra i salotti europei, ma afferma di avere una richiesta da fare. La frase invita a riflettere su un possibile rapporto tra le sue azioni e l’ambiente marino.

Caro presidente Zelensky, mi scusi se disturbo il suo tour nei salotti europei, ma avrei una domanda da porle: potrebbe appurare se è vero che sono i suoi guastatori a far saltare le petroliere nel Mediterraneo? E se fosse vero, come pare, potrebbe dire loro che causare la più grande catastrofe ambientale nel Mare Nostrum non è un bel modo di ringraziare chi in questi anni l’ha riempita di soldi? Mi scusi se mi permetto, ma l’idea che 900 tonnellate di nafta finiscano sulle coste della Sicilia o della Puglia rovinando quel che resta della pesca e affossando definitivamente la stagione turistica che sta per iniziare ci inquieta assai. Non a caso l’altro giorno a Palazzo Chigi è stato convocato un vertice urgente per affrontare l’emergenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zelensky, inquinarci il mare è il suo grazie?

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