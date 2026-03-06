Zelensky delira e minaccia Orbán | Do il suo indirizzo all’esercito

Il leader ucraino ha espresso frustrazione rivolgendosi a Orbán, affermando di aver fornito un indirizzo all’esercito, e ha minacciato azioni in risposta al veto di Budapest sul prestito da 90 miliardi. Budapest ha replicato, chiedendo di far passare il petrolio russo, altrimenti minaccia di usare la forza. La tensione tra i due governi si è intensificata in questi giorni.

Forse si è fatto prendere la mano dalle uccisioni mirate di Usa e Israele in Iran. Fatto sta che, ieri, Volodymyr Zelensky ha passato il segno, arrivando praticamente a minacciare di morte il primo ministro dell'Ungheria. Cioè di uno Stato membro dell'Unione europea. Durante un punto stampa, il presidente ucraino ha alluso a «una persona», chiaramente Viktor Orbán, che tiene fermo il prestito da 90 miliardi promesso da Bruxelles al suo Paese: «Spero che non lo blocchi», ha detto Zelensky, «altrimenti daremo il suo indirizzo ai rappresentanti delle nostre forze armate: lasciamo che siano loro a chiamarlo e a parlargli nella loro lingua». Trattandosi di militari, quella «lingua» non possono che essere i proiettili. Zelensky ha minacciato Viktor Orbán per il blocco di 90 miliardi di dollari in finanziamenti e armi per Kiev. Orban: "A Davos Zelensky ha oltrepassato il limite"Lo scrive su X Viktor Orban: "Non c'è nulla di nuovo nel fatto che, con l'avvicinarsi delle elezioni in Ungheria, abbia nuovamente messo nel mirino...