Dopo la partita tra Inter e Atalanta, il club nerazzurro mantiene un silenzio che fatica a nascondere la rabbia e lo sdegno, mentre Marotta si mostra furioso con la direzione arbitrale di Manganiello. Durante il match sono arrivate ammissioni sulla presenza di un rigore negato, alimentando ulteriormente il malumore del team. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione delle decisioni arbitrali e sull’atteggiamento del club in questa fase.

Inter News 24 Inter Atalanta, il silenzio dei nerazzurri copre a fatica la rabbia e lo sdegno del club: Marotta furioso con Manganiello. L’ Inter di Cristian Chivu sceglie la linea del silenzio stampa, ma la rabbia dietro le quinte di San Siro è totale. Dopo il controverso pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, che ha visto i nerazzurri salire a 68 punti, la società ha deciso di non mandare alcun tesserato ai microfoni per evitare pesanti sanzioni disciplinari, pur avendo già espresso il proprio disappunto ai vertici arbitrali. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Atalanta, rabbia e silenzio: dalla CAN ammissioni sul rigore negato. Il clima nella pancia di San Siro dopo il triplice fischio è stato elettrico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, rabbia e silenzio: dalla CAN ammissioni sul rigore negato. Marotta furioso per la direzione di Manganiello

Articoli correlati

Moviola Inter Atalanta: la direzione di Manganiello non convince! Quanti dubbi sul rigore. E Frattesi…di Alberto PetrosilliMoviola Inter Atalanta: tantissimi dubbi nella gara di San Siro pareggiata 1-1 dai nerazzurri.

Inter Atalanta, esplode la rabbia nerazzurra: scatta il silenzio stampa! Nel mirino l’arbitraggio di ManganielloCalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.

ATALANTA-INTER 0-1 | HIGHLIGHTS | 17ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Contenuti e approfondimenti su Inter Atalanta

Temi più discussi: Rigore solare su Frattesi: la rabbia dei tifosi dopo Inter-Atalanta; Silenzio Inter tra rabbia e paura dopo il pari con l'Atalanta: sparisce il post partita; Inter, rabbia e silenzio stampa dopo l'1-1 con l'Atalanta: la scelta di protesta; L'Inter infuriata con l'arbitro resta senza parole: tutti in silenzio stampa dopo la partita.

Inter in silenzio stampa, Chivu non parla dopo l’Atalanta: rabbia per gli episodi su Dumfries e FrattesiInter in silenzio stampa. Chivu, come nessun altro tesserato nerazzurro, si è presentato davanti ai microfoni per commentare la gara pareggiata 1-1 contro ... fanpage.it

Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e Krstovic ... sport.sky.it

Dopo gli episodi di Inter-Atalanta, il Presidente Marotta si è già fatto sentire negli spogliatoi e manifesterà la sua posizione anche in settimana nelle sedi istituzionali [Gazzetta] facebook

Mkhitaryan si è fatto male durante Inter-Atalanta: problema muscolare con entità da valutare @fcin1908it x.com