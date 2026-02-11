Yildiz calciatore del mese AIC il turco è stato premiato alla Continassa I dettagli del riconoscimento al numero 10 della Juventus

Questa mattina Yildiz ha ricevuto il premio come calciatore del mese AIC di gennaio alla Continassa. Il turco, numero 10 della Juventus, ha ottenuto il riconoscimento per le sue prestazioni sul campo. La premiazione conferma il suo ruolo chiave nella squadra e il suo rendimento in crescita.

Yildiz ha ricevuto un riconoscimento molto importante: è il calciatore del mese AIC di gennaio. Un premio che conferma l’ottimo lavoro del turco. Kenan Yildiz sta vivendo un momento di grazia assoluta, confermandosi non solo come una promessa del calcio mondiale, ma come una realtà solida e trascinante per la Juventus di Luciano Spalletti. Il talento cristallino del fantasista turco ha trovato oggi un importante suggello istituzionale, celebrando un inizio di 2026 che lo ha visto protagonista indiscusso sui campi d’Italia e d’Europa. Il riconoscimento della critica e dei colleghi è arrivato puntuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

