WWE | Interesse confermato per Danhausen ma opinioni diverse sul suo futuro

Danhausen si prepara a diventare free agent. Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, il contratto del wrestler con la AEW scadrà intorno a febbraio 2026, ponendo fine a un rapporto che negli ultimi mesi è stato sostanzialmente inesistente dal punto di vista televisivo. Il performer non è apparso nemmeno una volta su AEW TV nel corso del 2025, pur continuando a lavorare regolarmente nel circuito indipendente. Un dettaglio significativo riguarda la scadenza originaria del contratto: Danhausen avrebbe dovuto diventare free agent già la scorsa estate, ma la AEW ha aggiunto il tempo di infortunio alla durata dell’accordo, nonostante il wrestler avesse espressamente richiesto che ciò non accadesse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

