WWE | The Miz non vince mai il dato shock che racconta il suo disastroso 2025

Il 2025 di The Miz si distingue come il suo anno più difficile in WWE, segnato da numerose sconfitte e risultati deludenti. Questo dato inaspettato mette in luce le difficoltà affrontate dal wrestler, offrendo uno sguardo obiettivo sulla sua stagione. Analizzare le ragioni di un così negativo andamento permette di comprendere meglio le sfide e le dinamiche di un percorso professionale nel mondo del wrestling.

The Miz ha chiuso quello che, senza troppi giri di parole, può essere considerato l’anno peggiore della sua carriera in WWE. Secondo i dati sui match riportati da Cagematch.net, l’autoproclamato “A-Lister” non ha vinto nemmeno un match singolo in tutto il 2025, né negli show televisivi né nei house show. L’anno è iniziato nel peggiore dei modi, con una sconfitta contro Sami Zayn a RAW nel mese di gennaio, e la situazione è solo peggiorata dopo il suo passaggio a SmackDown più avanti nello stesso mese. The Miz non è mai riuscito a trovare slancio contro avversari di alto livello come LA Knight, Jey Uso e Jimmy Uso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

