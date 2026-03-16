Women for Women Against Violence | la rinascita in TV

La sesta edizione dell’evento televisivo “Women for Women Against Violence – Camomilla Award” sarà trasmessa su RAI UNO sabato 21 marzo 2026 in seconda serata. L’appuntamento vede protagoniste donne impegnate nel combattere la violenza, con un palinsesto dedicato a sensibilizzare il pubblico. La trasmissione si svolge in diretta e coinvolge diverse personalità del mondo dello spettacolo e della cultura.

Cosa: VI edizione dell’evento televisivo “Women for Women Against Violence – Camomilla Award”. Dove e Quando: In onda su RAI UNO, sabato 21 marzo 2026, in seconda serata. Perché: Un racconto corale che unisce la lotta contro la violenza di genere e la battaglia contro il tumore al seno, celebrando la vita e la resilienza. Il palinsesto televisivo si accende di una luce nuova e necessaria con il ritorno di un appuntamento che ha saputo, negli anni, distinguersi per la profondità del messaggio e la delicatezza del racconto. Sabato 21 marzo 2026, in seconda serata su RAI UNO, andrà in onda la sesta edizione di Women for Women Against Violence – Camomilla Award. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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