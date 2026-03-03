8 marzo alla Nuvola | mostra fotografica Women for Women Against Violence e Concerto per la Donna – Ingresso gratuito

L'8 marzo presso la Nuvola si svolgono due eventi: una mostra fotografica intitolata “Women for Women Against Violence” e un concerto chiamato “Concerto per la Donna”. Entrambe le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico. La manifestazione è organizzata da EUR SpA e si tiene nel centro congressi della zona EUR a Roma. L'evento prevede l'esposizione di fotografie e un'esibizione musicale dedicata alla giornata internazionale della donna.

Roma, 3 marzo 2026 – L'8 marzo EUR SpA promuove un programma di iniziative, aperto alla città, di riflessione e sensibilizzazione per celebrare la Giornata Internazionale della Donna nella prestigiosa cornice della Nuvola di Fuksas, un luogo di incontro capace di esaltare il valore estetico delle opere e la profondità del loro contenuto sociale. Un evento multiforme, che inizierà con una mostra, proseguirà con una performance artistica e terminerà con un concerto, dedicato alle donne. Ore 19.00 – Apertura della mostra fotografica "Women for Women Against Violence" ideata e prodotta dall' Associazione Consorzio Umanitas