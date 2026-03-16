Wolff che coraggio dopo Lewis Dal blitz a Maranello al trionfo | Antonelli coerenza premiata

Massimo Rivola, attualmente alla guida della Aprilia nella MotoGP, aveva in passato il ruolo di responsabile dell’Accademia Ferrari dedicata ai giovani piloti. Kimi Antonelli, che oggi si distingue nel motorsport, era appena un bambino quando Rivola si occupava di lui. Dopo aver fatto un blitz a Maranello, Rivola ha ottenuto successi nel mondo delle corse, mentre Antonelli continua a emergere tra le promesse del settore.

Va bene, tanto vale riparlarne ancora, pur sapendo che cosa fatta capo ha. Massimo Rivola, oggi grande capo della Aprilia dominante nella MotoGP, era il capo della Accademia Ferrari per aspiranti piloti quando Kimi Antonelli aveva sì e no undici anni. Racconta Rivola: "Lo avevamo notato, a me e non solo a me piaceva tanto, lo facemmo anche venire a Maranello per fargli conoscere il simulatore che avrebbe dovuto usare. Poi a livello superiore venne presa una decisione diversa". Amen: secondo una ricostruzione attendibile, i vertici della azienda Ferrari ritennero non eticamente opportuno investire risorse su un bambino. Dopo di che, arrivò a fari spenti nella notte Toto Wolff, il boss della Mercedes, uno simpatico come un crampo allo stomaco quando hai fame ma indiscutibilmente bravo nel mestiere suo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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