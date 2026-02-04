Wizz Air stabilizza base a Palermo con rotte dirette verso Italia e Europa | novità per l’azienda low cost

Wizz Air annuncia di aver stabilizzato la sua base a Palermo, rafforzando la presenza in Italia. L’azienda ha avviato rotte dirette verso varie città italiane ed europee, puntando a crescere nel mercato locale. Ora, con questa mossa, Wizz Air diventa la seconda compagnia aerea nazionale, dopo aver consolidato la sua posizione nel Sud Italia. L’obiettivo è offrire più collegamenti e aumentare le frequenze, dando ai viaggiatori più opzioni a prezzi competitivi.

**Wizz Air stabilizza la base a Palermo con rotte dirette verso Italia e Europa: l’azienda low cost si posiziona come seconda compagnia aerea nazionale** È un nuovo passo nella crescita strategica di Wizz Air nel territorio italiano. Il vettore low cost, ormai presente in oltre quarantacinque paesi, si impegna a consolidare la propria presenza a Palermo con l’apertura di una nuova base operativa, che vedrà due aerei di ultima generazione impegnati a partire dal 1° agosto 2026. L’operazione, annunciata oggi a Palermo in occasione di una conferenza stampa congiunta tra la compagnia aerea e Gesap, l’azienda responsabile della gestione dell’Aeroporto Internazionale Falcone-Borsellino, rappresenta un ulteriore tassello nel piano di espansione del gruppo, ormai connesso a dieci rotte diverse in sei diversi Paesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

