WATER MOON di Samantha Sotto Yambao | recensione

Water Moon di Samantha Sotto Yambao è un romanzo che narra una storia magica e affascinante. Il libro ha già raccolto consensi sia dal pubblico che dalla critica. La narrazione si sviluppa attraverso personaggi che si muovono tra avventure e misteri, creando un intreccio ricco di momenti coinvolgenti. La scrittura della autrice si distingue per stile e capacità di catturare l’attenzione.

Water Moon di Samantha Sotto Yambao racconta una storia magica e affascinante, che ha già saputo conquistare pubblico e critica. È stato pubblicato in Italia grazie alla casa Editrice Nord e con la traduzione di Claudine Turla. Trama. Esiste un posto, a Tokyo, che solo chi si è perso può trovare. Un negozio che offre il bene più prezioso che esista: la pace dell’anima. Per ottenerla bisogna dare in cambio i propri rimpianti. Brandelli di un passato doloroso che vengono dimenticati da chi li cede e rivenduti come materiale magico. È un compito di grande responsabilità, di cui finora si è sempre occupato il signor Ishikawa. Adesso però lui è andato in pensione e, il primo giorno come nuova proprietaria, sua figlia Hana si ritrova con il locale a soqquadro, il padre scomparso e il rimpianto più prezioso rubato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - WATER MOON di Samantha Sotto Yambao: recensione Articoli correlati Leggi anche: Pokémon Vento e Onda, Game Freak prende in giro IGN per il “Too Much Water” della recensione Sotto le Torri con Samantha Brown: Bologna diventa “Place to Love”Due episodi speciali della celebre trasmissione sulla PBS portano Bologna e Modena nelle case di 57 milioni di spettatori USA Due episodi speciali... Goodreads Choice Awards 2025 | My Winners & Book Recommendations