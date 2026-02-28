Pokémon Vento e Onda Game Freak prende in giro IGN per il Too Much Water della recensione

Durante l’evento per il 30° anniversario, Game Freak ha annunciato ufficialmente Pokémon Vento e Pokémon Onda, presentando un trailer con le prime immagini delle nuove avventure. La decima generazione dei giochi è stata svelata al pubblico, portando con sé nuove creature e ambientazioni. Contestualmente, la società ha commentato una recensione di IGN, criticando un commento riguardante la presenza di “troppo acqua” nel gioco.

La decima generazione dei mostriciattoli tascabili è finalmente realtà. Durante il Pokémon Presents per il 30° anniversario della serie, Game Freak ha annunciato ufficialmente Pokémon Vento e Pokémon Onda, mostrando il primo trailer dell’avventura. L’ambientazione open world ha colpito subito per un dettaglio evidente: distese d’acqua ovunque. Ed è bastato questo per riaccendere uno dei meme più longevi della storia del franchise. IGN ha scherzato su “ troppa acqua ” e la risposta ufficiale è stata ancora più ironica. L’annuncio di Pokémon Vento e Pokémon Onda segna l’inizio della decima generazione del franchise. I nuovi titoli, sviluppati da Game Freak e legati al marchio The Pokémon Company, sono stati presentati nel corso di un Pokémon Presents celebrativo per i 30 anni della serie. 🔗 Leggi su Game-experience.it

