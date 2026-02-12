Sotto le Torri con Samantha Brown | Bologna diventa Place to Love

Sotto le Torri, Bologna si trasforma in una meta da amare. La nota presentatrice americana Samantha Brown ha appena concluso le riprese di due episodi speciali dedicati alla città, che saranno trasmessi negli Stati Uniti e raggiungeranno 57 milioni di spettatori. La città si prepara a mostrare il suo volto più autentico e accogliente, mentre Brown si muove tra le vie, tra degustazioni e scorci suggestivi. La promozione internazionale di Bologna continua a portare risultati concreti.

Due episodi speciali della celebre trasmissione sulla PBS portano Bologna e Modena nelle case di 57 milioni di spettatori USA Due episodi speciali dedicati pronti a raggiungere una platea di 57 milioni di spettatori d'oltre oceano. Bologna e Modena diventano "Places to Love" (luoghi da amare), protagoniste della nona stagione del travel show condotto da Samantha Brown su PBS, il colosso televisivo pubblico statunitense. Il viaggio sotto le torri è in programma, venerdì 13 febbraio, con l'episodio interamente dedicato a Bologna. La settimana successiva, il 20 febbraio, i riflettori si sposteranno su Modena.

