VW in Cina | IDUNYX 08 parte in serie 50 nuovi modelli

In Cina, la casa automobilistica ha avviato la produzione in serie del modello ID.UNYX 08 e annuncia l’arrivo di 50 nuovi veicoli. La produzione si svolge a Hefei, città nota per essere un centro chiave dell’industria automobilistica elettrica. L’azienda ha confermato che il nuovo modello entra in fase di produzione, mentre il piano prevede il lancio di numerosi altri veicoli elettrici nei prossimi mesi.

Nel cuore pulsante dell’industria automobilistica globale, la città di Hefei si trasforma in un laboratorio di sviluppo per il futuro della mobilità elettrica. La produzione della ID.UNYX 08 è ufficialmente partita, segnando l’inizio di una nuova era per Volkswagen nel mercato cinese. Questo SUV di grandi dimensioni, nato dalla collaborazione strategica con XPENG, rappresenta il primo frutto tangibile di un cambio di rotta radicale: passare da semplice esportatore a sviluppatore locale. Il modello integra tecnologie avanzate come la ricarica ultraveloce a 800 volt e sistemi di guida assistita di livello 2, mantenendo intatta la reputazione del marchio tedesco per quanto riguarda sicurezza e qualità costruttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VW in Cina: ID.UNYX 08 parte in serie, 50 nuovi modelli

Articoli correlati

Leggi anche: Gruppo Volkswagen: utili dimezzati, 20 nuovi modelli nel 2026 e rilancio in Cina

VW: utili dimezzati, 50.000 licenziamenti entro il 2030Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha registrato nel 2025 un utile netto crollato a 6,9 miliardi di euro, dimezzato rispetto all’anno...

Una raccolta di contenuti su VW in Cina ID UNYX 08 parte in serie 50...

Temi più discussi: VW rilancia la sfida in Cina con ID.UNYX 08 e l’alleanza con Xpeng; In produzione il SUV elettrico dell’alleanza tra VW e la cinese Xpeng; Volkswagen e Xpeng, il SUV è realtà: ID. Unyx 08 in produzione con architettura da 800V; Volkswagen ID.UNYX 08: produzione crossover elettrico con Xpeng in Cina.

VW rilancia la sfida in Cina con ID.UNYX 08 e l’alleanza con XpengVolkswagen avvia la produzione di ID.UNYX 08 e rilancia la sfida elettrica in Cina. Volkswagen prova a riaprire la partita nel mercato auto più importante ... affaritaliani.it

Volkswagen ID.UNYX 08: il SUV elettrico sviluppato con XPENG in soli 24 mesi è già in produzioneVolkswagen ID.UNYX 08: SUV elettrico 800 Volt sviluppato con XPENG in 24 mesi. In produzione in Cina, lancio primo semestre 2026. quotidianomotori.com

La Casa Bianca: la visita di Trump in Cina potrebbe essere posticipata x.com

Xiaomi lancia in Cina una lavatrice smart da 10 kg, economica, efficiente, silenziosa e gestibile via app, ideale per piccoli spazi. https://tech.everyeye.it/notizie/xiaomi-rivoluziona-bucato-arriva-lavatrice-10kg-prezzo-imbattibile-865696.htmlutm_medium=So - facebook.com facebook