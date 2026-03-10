Gruppo Volkswagen | utili dimezzati 20 nuovi modelli nel 2026 e rilancio in Cina

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato che l'utile netto del 2025 si è attestato a 6,9 miliardi di euro, con una diminuzione del 44% rispetto all'anno precedente. Le consegne di veicoli sono rimaste stabili a circa 9 milioni, mentre l’azienda prevede di introdurre 20 nuovi modelli entro il 2026 e di rafforzare la sua presenza in Cina.

Un altro anno difficile in una situazione globale avversa. E si dovrà risparmiare ancora. Ma il rilancio è in atto, sottolineano i vertici aziendali. L'attività del 2025 per il gruppo Volkswagen è sintetizzata dai numeri: 9 milioni di veicoli consegnati, un dato sostanzialmente stabile rispetto al 2024 (-0,2%); fatturato anch'esso confermato, 322 milioni di euro (-0,8%); ma il risultato operativo è in forte contrazione, l'utile netto di 6,9 miliardi è del 44% inferiore a quello dell'esercizio precedente. Le principali ragioni del calo vanno cercate nella forte concorrenza in Cina (il principale mercato automobilistico del mondo), nei nuovi dazi doganali degli Stati Uniti e nei costi di rinnovamento del marchio Porsche.