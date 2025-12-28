Alla fine De Laurentiis è salito sul pullman per Verona ma a casa è rimasto qualcun altro: Trucchetti ha ancora la febbre alta, una ricaduta dell’influenza che lo aveva già steso a inizio settimana, per cui a meno di sorprese dell’ultimo minuto oggi (palla a due alle 18) non sarà in campo, mentre per il pivot si deciderà dopo la rifinitura ma dovrebbe farcela in quella che è sicuramente la sfida più attesa. Lo dice il numero dei tifosi che hanno aderito all’ultima trasferta dell’anno: saranno più di 200 i pesaresi sugli spalti del palas scaligero, decisi a spingere i biancorossi alla difesa del primato insidiato non solo dalla Tezenis, ma anche da Rimini e Brindisi, che inseguono a quota 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, a Verona in palio il titolo d’inverno. De Laurentiis parte, Trucchetti ha la febbre

